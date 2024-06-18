Вооруженные силы Российской Федерации продолжают зачищать город Волчанск, расположенный в приграничном районе Харьковской области, от украинских сил. В населенном пункте идут ожесточенные кинжальные бои буквально в нескольких шагах от позиций противника. Об актуальной ситуации по освобождению Волчанска в своем Телеграм-канале сообщает военный корреспондент Котенок.

«Привычной, чёткой линии фронта в городе, вопреки отчетам и бодрым рапортам наверх, нет и быть в такой ситуации не может», – написал военкор.

По его словам, штурмовые группы ВС РФ очень часто занимают позиции в жилой застройке в шахматном порядке с украинскими военнослужащими. Иногда позиции российских бойцов и бойцов ВСУ могут быть расположены в одном здании в разных помещениях, распложенных через несколько этажей друг от друга.

В сложившихся обстоятельствах в городе идут кинжальные бои. Причем «дружественный огонь» иногда случается с обеих сторон. Военкор сравнил накал боев в городе с битвой за Сталинград в меньших масштабах.