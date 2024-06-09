Командование ВСУ перебросило часть защищающий Часов Яр подразделений на Харьковское направление. Оставшиеся боевики теперь вынуждены отступать, так как сдержать натиск российских войск они не в состоянии, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

«К исходу минувших суток противник признал потерю большей части микрорайона “Канал” в Часовом Яре и отход на западные рубежи в черте города», — рассказал военкор.

Надо отметить, что именно в микрорайоне «Канал» располагались крупные силы ВСУ. Однако после вывода части войск под Харьков этот укрепрайон оказался заметно ослаблен.

Ранее российский военнослужащий с позывным «Дон Рос» рассказал, что Часов Яр располагается на возвышенности, что позволяет удерживающей его под контролем стороне получить серьезное преимущество. Именно поэтому ожесточенные бои за этот населенный пункт будут продолжаться, Киев предпримет все возможные меры, чтобы не утратить контроль над ним.