Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по военным объектам ВСУ, расположенным в нескольких украинских регионах. Кадры с пролетом российских ракет над населенными пунктами Киевской области опубликовал в своем Телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Пролет ракет над Киевской областью во время утреннего удара по объекту ВСУ в районе украинской столицы», – подписал опубликованные кадры военкор.

По его словам, предположительной целью для удара российских ракет был военный аэродром, расположенный в окрестностях украинской столицы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как один из местных жителей успел снять из окна многоквартирного дома момент пролета над украинским населенным пунктом нескольких российских ракет.

Авторы Телеграм-канала «Работайте, братья!» сообщили, что жители Киевской и Житомирской областей утром 23-го июня стали свидетелями пролета четырех ракет «Калибр», которые ударили по аэродрому Васильково. Некоторые эксперты отмечают, что данный аэродром готовится принять истребители F-16 производства США.