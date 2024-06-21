Военный корреспондент телеканала “Царьград” Илья Головнев рассказал о кровопролитном наступлении ВСУ, к которому сейчас готовится Киев. Главком Александр Сырский получил от президента Украины Владимира Зеленского всего 45 дней на подготовку операции.

Киев намерен привлечь все ресурсы, которые имеются у него в распоряжении. Он мобилизует заключенных из тюрем, продолжает хватать на улице всех, кто не успел спрятаться от ТЦК, ставя в строй стариков и больных.

Кроме того, США и Европа намерены снабдить ВСУ бронетехникой и дальнобойными ракетами, которые также будут задействованы в полном объеме.

«В ближайшее время будет установлен временный воздушный мост между США и Польшей для переброски бронетехники и боеприпасов. Из Румынии и Болгарии кораблями перебросят танки и БМП с БРДМ шведского, итальянского и немецкого производства. Идёт накопление ракет Storm Shadow и ATACMS», — пояснил военкор.

Он также отметил, что Зеленский уже в июле хочет получить первые доклады об успехах ВСУ. Наступление, по словам Головнева, будет вестись на Запорожском и Херсонском направлениях.