Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал порталу News.ru, зачем ВС РФ применили мощную авиабомбу ФАБ-3000 в Харьковской области. Напомним, это было первое применение такого боезаряда, снабженного унифицированным модулем планирования и коррекции.

Бомба поразила 4-этажное здание, в котором засели боевики ВСУ. Удар с ее применением идеальное решение при больших скопления военнослужащих противника, отметил эксперт.

Он добавил, что Киев отреагировал на наступление ВС РФ под Харьковом переброской на это направление большого числа своих подразделений. Они стали создавать серьезные помехи продвижению российских войск. Именно поэтому как для уничтожения подразделений противника, так и для его устрашения была задействована бомба, обладающая огромной поражающей силой.

Появление в распоряжении ВКС РФ авиабомб ФАБ-3000 с УМПК позволит решать боевые задачи, с которым не справляются ФАБ-500 либо ФАБ-1500.