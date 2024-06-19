В среду, 19 июня, украинские террористы нанесли удар по автобусной остановке в Петровском районе Донецка. Три человека получили ранения разной степени тяжести, еще один погиб на месте.

Раненым оказал помощь водитель автобуса Вячеслав, который подъехал к остановке буквально через пару секунд после прилета.

Он рассказал, что вполне мог развернуться и уехать, чтобы не подвергать риску свою жизнь. Однако все же направился к остановке, забрал пострадавших и доставил их в больницу. Раненая женщина, по его словам, все время торопила, просила ехать еще быстрее.

В результате атаки противника в больнице умерла еще одна женщина. Двоим пострадавшим, одной из которых оказалась несовершеннолетняя девушка, оказали медицинскую помощь.