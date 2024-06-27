Церемонию погребения убитого террористами в Дербенте протоиерея Николая Котельникова посетили десятки местных жителей, а его внуку во время процессии стало плохо, после чего он потерял сознание. Об этом сообщает портал News.ru в своем материале.

Во время церемонии отпевания убитого протоиерея Котельникова, когда гробы накрывали крышкой, его внуку стало плохо, и он потерял сознание. Находившиеся рядом родственники священнослужителя оказали ребенку первую помощь.

Провести в последний путь протоиерея Никлая Котельникова пришли не только родные и близкие священнослужителя, но также и десятки жителей города. Многие не могли сдержать слез во время церемонии прощания со священником.

Напомним, что 23-го июня в Дербенте произошел теракт, в ходе которого злоумышленники напали на пост ДПС, два православных храма и две синагоги. Террористы убили 20 человек, еще 46 получили ранения различной степени тяжести.