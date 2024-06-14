Власти Паркленда решили снести школу после массового расстрела в 2018 году

Трехэтажное здание школы им. Марджори Стоунман Дуглас, в которой 17 человек были убиты в результате колумбайна, все последние 6 лет нависает над кампусом за сетчатым забором, оставаясь ужасающим и постоянным напоминанием учащимся, преподавателям, родственникам жертв и прохожим. И, наконец, зловещее здание будет снесено. Источник: Associated Press.

Работы по разрушению школы стартуют сегодня (14 июня), бригады будут сносить здание по частям, поскольку общий взрыв мог бы повредить близлежащим постройкам. Ранее планировалось демонтировать злосчастную школу уже в четверг (13 июня) утром, но сильный дождь в Южной Флориде с последующим наводнением вынудили парклендских чиновников отложить снос до пятницы.

В администрации Паркленда планируют завершить демонтаж старшей школы до того, как в августе ее 3300 учеников после летних каникул вернутся в кампус. Среди сегодняшних старшеклассников многие учились в средней школе, когда произошла стрельба.

Страшное место

«Всякий раз, когда я проходила мимо него, это было жутко», – призналась Аиша Хашми, выпускница старшей школы в этом месяце. В феврале 2018-го она училась в шестом классе, но ее старшие братья и сестры находились в трехэтажном здании, где случилась эта бойня.

Она сказала, что когда ветер сдувает защитную сетку забора, ученикам удается заглянуть через окна в пустые классы и коридоры. «Это душераздирающе видеть все это, а после сидеть на уроке английского».

Семьи жертв колумбайна были приглашены стать свидетелями начального этапа сноса старого здания хайскул и, если захотят, взять себе кусочек на память. У них разные мнения по поводу этого демонтажа.

«Я хочу, чтобы здание было снесено», – подчеркнула Лори Альхадефф, у которой дочь Алисса (14 лет) погибла там. Альхадефф была избрана в школьный совет округа Бровард после массового расстрела и теперь является его главой. «Это еще один шаг к исцелению для меня и моей семьи. Мой сын все еще ходит в эту школу, и ему приходится проходить мимо здания, где была убита его сестра».

Но другие родители надеялись, что здание останется. За последние годы в школьном кампусе были значительно повышены меры безопасности, установлены пуленепробиваемые стекла на всех дверях, более совершенная система сигнализации и замки, позволяющие закрыть двери в классы изнутри.

Те, кто ранее побывал в здании старшей школы с экскурсией, назвали ее мучительной, чем-то нечто вроде капсулы времени 14 февраля 2018 года, с изрешеченными пулями стенами и залитыми кровью полами. На школьных столах лежали открытые учебники и ноутбуки, среди битого стекла были разбросаны увядшие цветы ко Дню святого Валентина, сдутые воздушные шары и плюшевые мишки. Сейчас все эти объекты удалены.

Макс Шахтер, у которого 14-летний сын Алекс также был убит в том расстреле, заявил, что, хотя каждая экскурсия была «мучительно болезненной», он считает, что улучшения мер безопасности, которые посетители после реализовали в других школах, сделали сохранение здания хайскул целесообразным.

К примеру, Законодательное собрание штата Юта в 2024 году одобрило многомиллионную программу безопасности своих школ после того, как законодатели посетили Паркленд и встретились с семьями убитых старшеклассников. Макс Шахтер обратился к ним, призвав установить тревожные кнопки, специальное ПО для оповещения полиции и охраны об угрозах и нарастить безопасность на входах в кампус. Прежде подобные меры в Штатах подверглись критике, поскольку они, помимо прочего, разрешали и мотивировали школьных сотрудников носить огнестрельное оружие на территории кампуса.

«У нас есть музеи и [исторические] места, позволяющие людям узнать и понять, что происходило», – добавил Шахтер.

Лучше снести, чем сохранить

Школьный округ Бровард не одинок с инициативой сноса школьного здания после колумбайна. В штате Коннектикут начальная школа Сэнди Хук была снесена после расстрела в 2012-м и заменена новым зданием. В Техасе власти закрыли начальную школу Робба в Ювалде после массовой стрельбы в 2022 году и также планируют ее снести. Библиотека школы Колумбайн в штате Колорадо была снесена после массовых убийств в 1999-м.

В совете округа Бровард еще не решили, что будет на месте снесенной старшей школы. Учителя предлагают построить поле для тренировок армейского корпуса JROTC и других подобных групп, связав его благоустроенной тропой с близлежащим мемориалом, установленным несколько лет назад. Некоторые из убитых старшеклассников состояли в армейском корпусе JROTC.

Тони Монтальто, потерявший 14-летнюю дочь Джину в результате нападения стрелка на учащихся, хотел бы, чтобы это место занял полноценный мемориал на замену существующему, который, по его словам, всего лишь временный. «Мы тоже часть общества», – заявил он.

Здание старшей школы в кампусе г. Паркленд, построенное около 20 лет назад, не могло быть снесено раньше, потому что прокуроры потребовали от присяжных лично осмотреть его во время суда над стрелком Николасом Крузом (25 лет) в 2022-м. Перед экскурсией присяжных информировали, что осмотр здания окажется эмоционально тяжелым, и по крайней мере один из них покинул школьное здание в слезах.

Массовый убийца Круз еще до своего расстрела школьников имел долгую историю странного, а иногда и агрессивного поведения, из-за чего дом его родителей неоднократно посещали помощники шерифа. Его не осудили к смертной казни, назначив пожизненное заключение без возможности УДО.

Прокуроры также хотели, чтобы другая коллегия присяжных осмотрела здание парклендской школы в 2023 году, во время суда над Скоттом Петерсоном, заместителем шерифа школьного кампуса. Его тогда обвиняли в жестоком обращении с детьми из-за того, что офицер не вошел в здание и не противостоял стрелку. Петерсон заявил следователям, что из-за эха ему не удавалось с точностью выявить местонахождение стрелка. В итоге судья отклонил обвинение против него как слишком предвзятое и лишнее.

Петерсон был оправдан, но семьи погибших и выживших старшеклассников до сих пор судятся с ним и офисом шерифа школьного кампуса.

«Когда в пятницу начнется снос здания, я буду думать обо всех неудачах того дня, поспособствовавших тому, что убийца смог прийти в школу в День святого Валентина и убить моего Алекса и еще 16 учеников», – сообщил Макс Шахтер.