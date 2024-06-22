В ночь на 22 июня российские ракеты прилетели на один из объектов энергетической инфраструктуры Львовской области. Об этом заявил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

Он отметил, что в результате ракетного удара объект серьезно поврежден, там начался сильный пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, весь персонал успел скрыться в убежищах.

Вероятнее всего, речь идет об энергообъекте в Стрые, в котором слышали целую серию взрывов. Кроме того, минувшей ночью удары наносили по объектам ВСУ в Луцке и Харькове, в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Винницкой областях.

ВС РФ громят объекты энергетики в ответ на атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим предприятиям. В результате на Украине по 6-12 часов нет света, его отключают согласно графикам.