Первые пять станций мониторинга, расположенные на участке эстонско-российской границе в районе русла реки Нарва, будут построены департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии. Об этом в своем материале со ссылкой на представителей эстонских властей сообщает телерадиовещательная компания ERR.

«Сейчас активно ведутся строительные работы в непосредственной близости от Нарвы, там появятся пять позиций», – заявила руководитель проекта по строительству на восточной границе департамента полиции и пограничной охраны Мерле Тикк.

По ее словам, в ближайшие годы будет построено 14 станций мониторинга на границе с Россией. На проект уже выделено 14 миллионов евро. Следующие наблюдательные посты будут построены в районах Кыргесоо и Кароли. Во время реализации второго этапа строительства между станциями мониторинга должны появиться облагороженные патрульные пути и подъездные дороги.

Также эстонские власти ищут источники финансирования строительства системы обнаружения дронов на границе с Российской Федерацией.