Еще одна сверхмощная бомба ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции обрушилась на позиции ВСУ в населенном пункте Липцы Харьковской области.

Telegram-канал “Военкоры Русской весны” показал видео этого удара, отметив, что наносился он по пункту размещения боевиков 13-й бригады Национальной гвардии Украины.

Авиабомба, как видно на кадрах, не попала точно в здание. Она рухнула и взорвалась рядом с ним, но и этого оказалось достаточно, чтобы повредить переоборудованное под казармы боевиков строение.

Напомним, ранее ВС РФ задействовали ФАБ-3000 для удара по Волчанску, а также по Часову Яру в ДНР. По словам экспертов, это новейшее “чудо-оружие” России наносит ВСУ колоссальный ущерб.