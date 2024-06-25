Российские туристы, опасающиеся новой атаки со стороны ВС Украины, могут провести свой отпуск на побережье Азовского моря этим летом вместо отдыха в Крыму. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Ридус» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«В Краснодарском крае число бронирований гостиниц на побережье Азовского моря выросло в этом году на 15%», – отметил Барзыкин.

По его словам, Краснодарский край может предложить туристам очень большой выбор мест для отдыха, поскольку в регионе есть выход, как к Черному, так и к Азовскому морям. При этом далеко не все пляжи региона переполнены туристами.

Барзыкин также отметил, что туристический поток в Крым пойдет на спад из-за трагических событий в Севастополе, связанных с обстрелом мирных граждан со стороны ВС Украины. Однако в настоящий момент массового отказа от забронированных путевок среди россиян, выбравших отдых в Крыму, не наблюдается.