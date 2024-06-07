Известный певец Витас поздравил свою супругу Светлану Гранковскую с юбилеем. Его жене в этом году исполнилось 40 лет. Артист публично поздравил любимую с праздником, объявив об этом событии всем присутствующим в отеле, где он отдыхал вместе со своей семьей. Артист выложил в соцсетях момент поздравления супруги, когда она плавала в бассейне.

«С днем рождения, любимая! Ты самая лучшая, самая красивая», – подписал исполнитель видео.

Артист отметил, что уехал с женой и детьми на отдых за границу. Однако Витас не стал отмечать, в какой стране он находится. По словам певца, он с семьей является практически единственными посетителями спортзала в отеле, где они поселились. Витас подчеркнул, что продолжает активно заниматься спортом, чтобы не набрать лишние килограммы во время отпуска.

Виталий Грачев (настоящее имя Витаса) создал семейный союз со Светланой Гранковской в 2006 году. По словам артиста, он влюбился в Свету с первого взгляда еще в 19-летнем возрасте. В 2008 году у пары родилась дочь Алла, а в 2015 – сын Максим. В 2021 году Светлана родила третьего ребенка – дочь Алису.