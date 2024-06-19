Российские снайперы из состава 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работают по особо важным целям на линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении, поддерживая продвижение штурмовых групп вперед. Интервью с российским снайпером «Фантазер» было опубликовано изданием «Российская газета».

По его словам, на переднем крае работают целые снайперские группы, в состав которых входит стрелок, наблюдатель и группа прикрытия. Успешная работа по ликвидации украинских офицеров, снайперов, операторов ПТРК, гранатометчиков и пулеметчиков зависит от правильно выбранной позиции и безупречной маскировки. Костюм снайпера скрывает стрелка не только от глаз наблюдателя, но также делает его невидимым для операторов разведывательных дронов, оснащенных тепловизорами.

Снайпер «Фатазер» рассказал, как однажды пришлось работать по гранатометчику противника очень оперативно, сразу же после занятия позиций. Противник был ликвидирован выстрелом из винтовки «Сталинград» на ствольной коробке, которой была выгравирована цитата из произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».