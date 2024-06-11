Популярная российская певица Виктория Цыганова ответила недоброжелателям на обвинения в фашизме. Знаменитость уверена, что шквал критики в ее адрес обусловлен отстаиванием традиционных ценностей. Об этом артистка заявила в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

«Потому что я отстаиваю интересы своего народа, своих традиций, своих ценностей», – заявила певица.

По ее словам, есть часть людей, которым нравится жить в ладу с грехом, и они хотят быть толерантными. Именно такие люди, впускающие греховность в свою жизнь, обвиняют певицу в фашизме.

Виктория Цыганова отметила, что ей часто приходится отказываться от выступлений, поскольку она не может стоять на одной сцене с артистами-геями. Артистка заявила, что считает содомию грехом, поэтому пока человек не совершит покаяние и не изменит свою жизнь, он не будет для нее духовным братом или сестрой.