Певица Вера Брежнева опубликовала фото, на которых продемонстрировала, что находится в отличной физической форме. Она снялась во время тренировки в горах.

Брежнева показала, как покоряет вертикальную скалу под чутким руководством опытного инструктора. В белой футболке, черных шортах-велосипедках и в полном снаряжении альпиниста она проходит тренировки по скалолазанию.

Тренировка проходит на фоне красивого горного пейзажа неподалеку от морского побережья.

Ранее Брежнева опубликовала эффектные фото, полностью сменив стиль.

После начала СВО певица покинула Россию, но и на Украине ее эстрадная карьера не задалась. Кроме того, Брежнева развелась с мужем Константином Меладзе, который не стал поддерживать ее политические пристрастия.