Венгрия решила принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, которая должна состояться 15-16 июня. Такую информацию сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его заявление приводят венгерские издания.

По словам главы МИД Венгрии, он лично будет представлять свою страну на саммите по украинскому вопросу. Сейчас он находится в Петербурге на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), проводимого в период с 5 по 8 июня. Он также сообщил, что Будапешт планирует и далее продолжать закупать российские энергоресурсы. Кроме того, Сийярто высказал позицию Будапешта по украинскому вопросу.

«Наша позиция такова: мир должен быть достигнут как можно скорее. Мирные переговоры должны быть начаты и немедленно должно произойти прекращение огня», – заявил дипломат.

В свою очередь, в украинских масс-медиа появились статьи, авторы которых утверждают, что Венгрия, по всей вероятности, осуществит попытку повлиять на итоговый текст документа предстоящего саммита в Швейцарии.