Топ-модель Барбара Палвин из Венгрии выложила в социальную сеть Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии в бикини, сделанные для бренда ViX Paula Hermanny. Эта бразильская торговая марка создает эффектную пляжную одежду.

На 30-летнем «ангеле» Victoria’s Secret можно увидеть бикини зеленого цвета, который в тренде в этом году, Купальник включает в себя топ, в котором между чашками предусмотрено металлическое кольцо золотистого оттенка, а также трусы с низкой посадкой, декорированные в том же стиле.

Барбара снялась без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту, а также сделал оригинальный хвост на голове, собрав в него только часть волос.