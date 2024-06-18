Вдова известного юмориста Александра Пономаренко, звезды шоу «Кривое зеркало» стала гостьей программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Анна рассказала, что ее покойный супруг умер от рака желудка. Узнав о его болезни, семья влезла в огромные долги, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. А после смерти супруга Анне пришлось продать жилье, чтобы отдать все долги, а на остаток средств купить квартиру меньшей жилплощади.

По словам супруги Пономаренко, она сейчас живет в съемной квартире недалеко от моря. Свои имеющиеся накопления женщина планирует использовать как первый взнос для покупки нового жилья.

«Это, конечно, очень трудно, потому что есть расходы и так далее. Но я понимаю, что если я не потрачу сейчас и не куплю что-то, у меня не будет крыши над головой», – рассказала жена покойного юмориста.

Анна рассказала, что смогла устроиться работать в фитнес-центр инструктором по йоге. По образованию она педагог физической культуры. Таким образом, у нее появились средства на существование.

Вдова юмориста отметила, что многие знакомые отвернулись от них, когда узнали о болезни Александра. Справиться с несчастьем умирающему юмористу и его семье даже не помог его родной брад. А те, кто был должен Александру деньги, и вовсе пропали из поля зрения.

Александр Пономаренко скончался от рака кишечника 24 декабря 2022 года.