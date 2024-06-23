Вдова Юрия Шатунова Светлана в своем Telegram-канале напомнила, что 23 июня исполняется два года со дня смерти ее знаменитого супруга.

Она написала, что боль потери по-прежнему не утихает, однако светлая память о муже согревает ее сердце.

Светлана поблагодарила поклонников за то, что они не забывают бывшего солиста “Ласкового мая” и хранят верность его творчеству. Это помогает заглушить в ее сердце боль утраты.

Шатунов, по словам его вдовы, был бы счастлив, если бы знал, что его поклонники по-прежнему любят и ценят все, что он делал ради них.

Светлана рассказала также, что певец был заботливым отцом и любящим мужем, он дарил ей свою любовь, тепло и безмерную поддержку.

Экс-солист группы “Ласковый май” умер 23 июня 2022 года вследствие инфаркта.