Актриса Татьяна Васильева в интервью проекту “Эмпатия Манучи” на YouTube, ответила мужу Пугачевой Максиму Галкину (признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента в РФ), обвинившему ее во лжи.

Ранее она рассказывала, что снималась вместе с Галкиным. Сразу после завершения съемок он уехал из России. Комик поправил актрису, заявив, что находился в РФ еще пять дней и только потом уехал.

“У меня такой характер, что, во-первых, я не могу придумывать чего-либо ни про себя, ни про кого-то другого. А во-вторых, я не могу молчать. Не могу остановиться на полуслове”, – заявил в ответ Васильева.

Кроме того, актриса прокомментировала поездки “провинившихся” звезд на Донбасс. Она считает, что ездить туда лишь для получения прощения от публики – это нехорошо.

Васильева также считает, что нужно навсегда забыть о знаменитостях, сбежавших из России и сейчас имеющих статус иноагентов.