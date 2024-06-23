Украинская армия нанесла удар по Ростовской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS. ВСУ атаковали объекты инфраструктуры региона. Издание Open Ukraine прокомментировало эту атаку. Автор материала пишет, что Вашингтон руками ВСУ ударил по исконным российским территориям, ведь Киев может применять ATACMS лишь с разрешения США. Также журналист отмечает, что Украина стала правопреемницей нацистской Германии.

«Об этом говорят символика на технике и патчах, нацистские марши и свободное распространение нацистской атрибутики», – пишет Open Ukraine.

Кроме того, американскими дальнобойными ракетами ATACMS ВСУ нанесли удары по Донецку и мысу Фиолент в Крыму. Также обломки рухнули в Любимовке. На полуострове атака ATACMSами привела к гибели, по предварительным данным, пять человек, среди которых есть дети. Всего пострадало порядка 100 человек. Отмечается, что ПВО в Крыму отразило пять атак, но одна из ракет сбилась с цели и ее осколки упали на пляж, где были отдыхающие. В Телеграм-каналах сообщается, что американские ракеты были с кассетной боевой частью.