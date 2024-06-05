Российский продюсер Иосиф Пригожин и его жена – певица Валерия поздравили друг друга с годовщиной свадьбы. В этом году супруги отмечают 20-летний юбилей. Артистка опубликовала в своей соцсети архивный снимок со дня своего бракосочетания с продюсером.

«Смотрю на эти кадры, как вчера все было, а ведь уже 20 лет прошло. Тогда мало кто верил, что у нас все по-настоящему, а мы вот оно как — отмечаем фарфоровую свадьбу», – написала Валерия, отметив, что они сохранили семейное счастье и любовь друг к другу.

Иосиф Пригожин также поздравил супругу с годовщиной и поблагодарил ее за прожитые годы, за любовь к нему и проявление женской мудрости.

«Как быстро бежит время…Я благодарен своей любимой за любовь и женскую мудрость. Порадуйтесь с нами, порадуйтесь за нас, если можете», – написал продюсер.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Для певицы этот брак стал третьим, а продюсер женился во второй раз. У пары нет совместных детей, но есть наследники от предыдущих отношений.