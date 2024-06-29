Отказ от поиска компромисса с Москвой для завершения украинского конфликта – тупик, а озвученные Зеленским условия для заключения мирного договора и вовсе оторваны от реальности. Об этом в эфире телеканала ZDF заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

По ее словам, во время своего выступления в Бундестаге президент Украины озвучил свои требования для завершения боевых действий. Зеленский заявил, что время для поиска компромиссов с Москвой уже прошло, поэтому единственный вариант завершения боевых действий – это выполнение всех требований украинской стороны.

«Это оторвано от реальности», – прокомментировала слова украинского президента Сара Вагенкнехт.

При этом немецкий политик утверждает, что западным лидерам стоит поменять политику в отношении Украины, иначе Европа окажется на пороге большого военного конфликта. Такое развитие ситуации возможно, если Североатлантический альянс продолжит вовлекаться в российско-украинский конфликт еще больше.