В зоне специальной военной операции ликвидирован наемник ВСУ из Великобритании Питер Фуше. Он запомнился своими многочисленными высказываниями в СМИ.

Так, на одном из YouTube-каналов он заявил, что «вчера был британцем, а сегодня украинец».

«Солдат удачи» входил в состав 3-го батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе Красного Лимана.

Подробности гибели «медийного наемника» из Великобритании не приводятся, украинские СМИ лишь сообщают, что он был ликвидирован российскими ВС.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, зачем ВСУ стягивает крупные силы к границе с Белоруссией. По его мнению, Киев пытается «превентивно» вывести Минск из игры.