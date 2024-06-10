Автомобильный транспорт в зоне проведения специальной военной операции наиболее часто выходит из строя из-за ударов FPV-дронами или поражения осколками. Поэтому бойцы ВС РФ получили новый внедорожник УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитой. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников» на своем официальном портале.

«Если противодроновые сетки – это уже стандартное решение, применяемое на многих образцах военной и гражданской техники, то противоосколочная защита на автомобиле УАЗ – новинка», – отметили в пресс-службе концерна.

Модернизацию автомобиля УАЗ провели специалисты АО «НИИ Стали» в сотрудничестве с сотрудниками НАО «Металл Инвест». Внедорожник отечественного производства получил накладные панели из композитного материала, созданного на основе титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).

Применение инновационного материала позволило создать легкие и прочные композитные панели, устанавливаемые на двери, капот и внешнюю обшивку автомобиля.