В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Портал “Страна.ua” пишет, что удар был нанесен по курортному поселку Затока, Telegram-канал “Типичная Одесса” уточняет, что речь идет о Грибовке, которая ближе к областному центру.

Взрыв слышали даже жители Одессы и Черноморска, несмотря на расстояние примерно в 30-40 километров.

По информации мониторинговых ресурсов, удар наносился баллистической ракетой, причем расстояние от Крыма до Одесской области она преодолела за каких-то пару минут.

Напомним, ВС РФ регулярно наносят удары по военным складам, местам размещения боевиков и наемников, объектам логистики, энергетической и промышленной инфраструктуры в тыловых регионах Украины.