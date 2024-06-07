В зоне проведения специальной военной операции на Украине был обнаружен наемник из Канады, воюющий на стороне ВСУ под видом медика. Вычислить его получилось за счет его публикаций в социальных сетях. На самом деле он оказался оператором дронов.

28-летний канадец Джек Саусворд прибыл на Украину в сентябре 2022 года. Изначально он помогал украинской армии в качестве волонтера-медика. Но затем вступил в ряды националистического батальона Азов (экстремистская и террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и взял в руки оружие. Сейчас канадский наемник служит оператором БПЛА в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ.

Стоит отметить, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ являются приоритетными и законными целями для российских военнослужащих. Среди иностранных наемников, погибших в зоне СВО, растет число канадцев.

Недавно российскими бойцами были ликвидированы французско-канадский наемник Жан-Франсуа Ратель и наемники из Германии Джошуа Маруэлли и Стефан Цандер.