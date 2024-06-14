Американские ученые разработали новую технологию хранения избыточной энергии. Для этой цели они планируют использовать углеродно-цементные суперконденсаторы.

Состоят они из цемента, технического углерода (сажи) и воды. Такое сочетание дает возможность накапливать и на протяжении длительного времени сохранять запас энергии.

Однако у этого метода имеется и один существенный минус – бетонные суперконденсаторы очень быстро разряжаются. Из-за этого их невозможно использовать во всех сферах.

Впрочем, ученые намерены использовать такие накопители энергии для снижения нагрузки на энергосистемы. К примеру, применение суперконденсаторов на дороге даст возможность заряжать едущие по ней автомобили. Также будут эффективно хранить энергию дома из бетона