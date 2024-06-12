Помощница начальника штаба американской 10-й армии Розанна Клементе рассказала о засадах ВСУ с зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые помогли Киеву сбить два российских самолета.

Экипажи этих ЗРК подготавливались специально для того, чтобы обеспечить надежную противовоздушную оборону Киева. Но из-за использования Россией планирующих авиабомб, которые превратились в серьезную проблему, их перебросили на границу в Харьковскую область.

Полковник Клементе заявила, что ВСУ сбили этими ЗРК самолеты А-50 и несколько Су-27, но она допустила ошибку, отмечают эксперты. Patriot действительно сбил несколько самолетов, причем один из них было транспортником Ил-76, перевозившим украинских пленных для обмена. Также не исключено, что речь идет о Су-34 и Су-35, сообщения о падении которых в Брянской области поступали еще в мае прошлого года.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет ДРЛО А-50 не сбивали ни Украина, ни США, поэтому американская военная банально лжет. Даже не пытаясь привести хоть какие-то доказательства.