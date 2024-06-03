Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось найти поддержку в азиатских странах по поводу украинского вопроса. Такую информацию сообщают журналисты американского издания The Washington Post.

«Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем», – говорится в материале.

Намерения украинского президента заставить Азию испытывать экзистенциальное беспокойство аналогичное странам Запада не увенчались успехом, подчеркивается в издании. Ведь для большинства азиатских стран риторика коллективного Запада является пустым местом, ведь имеется понимание существенной разницы между словами западных политиков и их действиями.

Ранее сообщалось о визите Владимира Зеленского на Филиппины. Он встретился с президентом республики Фердинандом Маркосом. Также украинский президент выступил на конференции «Диалог Шагри-Ла», проходящей в Сингапуре. Кроме того между Зеленским и главой Пентагона Ллойдом Остином состоялся диалог, в ходе которого обсуждалась дальнейшая военная помощь для Киева и укрепление систем противовоздушной обороны.