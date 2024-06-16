Швейцарский курортный городок Бюргеншток внезапно превратился в крепость из-за проводимого там «саммита» о мире. Вокруг места, в котором организовано это мероприятие, установлены зенитные орудия, а также оборудованы позиции военных.

Местные СМИ пишут, что никакого смысла в этой конференции нет, так как о мире Киев должен договариваться с Россией, а не со своими же союзниками. Кроме того, журналисты опасаются, что, приютив так называемый «мирный саммит», швейцарские власти запустили процесс политической «самоликвидации», передает «Комсомольская правда».

Так, издание Neue Zurcher Zeitung интересуется, как участники конференции собираются объяснять отсутствие на ней представителей России. Также они напоминают, что президент РФ Владимир Путин четко изложил все требования к Украине для достижения мира. На компромиссы он не пойдет, поэтому саммит провалился еще до его начала.

Многие политики из Швейцарии боятся еще одного – Зеленский может превратить «мирный» саммит в своеобразную «ярмарку оружия», желая получить его в качестве благотворительности. В этом случае пострадает нейтралитет страны. Но это давно не повод для волнений, так как Берн уже попрощался с нейтралитетом, введя санкции в отношении РФ.