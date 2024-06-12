Украинский Telegram-канал сообщил об ударе ВС РФ по аэродрому Долгинцево в Кривом Роге. По словам очевидцев, сразу же после взрыва в небо взметнулся столб дыма, передает aif.ru.

Воздушная тревога была объявлена за несколько минут до атаки по всей территории Украины. Мониторинговые каналы сообщили, что причиной стал пуск баллистической ракеты с Крымского полуострова.

Через некоторое время начали поступать сообщения о взрыве на одном из объектов Кривого Рога. Предполагается, что речь идет именно об аэродроме Долгинцево, который активно используется ВСУ.

Ранее на этой базе были уничтожены несколько штурмовиков Су-25, причем для атак использовались модернизированные дроны-камикадзе «Ланцет» с увеличенной дальностью поражения целей.