12-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория вызвала возмущение в Сети своим хулиганским поведением в элитной школе в Дубае.

Она начала активно вести социальные сети и снимает для них видеоролики. На одном из них девочка дурачилась в столовой.

“Сегодня мы будем крутить три завитушки перед вот этой красивой женщиной! Погнали”, – сказала она.

Алла-Виктория почти успешно сделала три сальто, но не смогла удержать равновесие и задела перегородку ногой. За это ей сделали замечание, но наследница российского поп-короля не желала успокаиваться.

Комментаторы раскритиковали видео и поведение девочки. Они написали, что дочь Киркорова уже взрослая и сама должна понимать, что так себя вести нельзя. Также школьницу назвали избалованной.