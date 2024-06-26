Пилоты российского сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 сработали безукоризненно, вынудив американский разведывательный дрон Global Hawk прервать свой полет над акваторией Черного моря. Новые подробности «перехвата» американского дрона опубликовал Телеграм-канал Fighterbomber.

«Прохода было два. На разных скоростях. И все получилось лишь со второго раза, когда разогнались до 2.3 Махов», – сообщил автор Телеграм-канала.

По его словам, в истории мировой авиации никто и никогда ранее не совершал «перехват» на таких высотах и таких скоростях. Не случайно для выполнения данной задачи был выбран сверхзвуковой двухместный истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС РФ. Данный самолет – единственное воздушное судно, способное справится с поставленной задачей.

«Летчик и штурман МиГ-31 получили по “Ордену Мужества”», – резюмировал автор Телеграм-канала.

Американский разведывательный дрон Global Hawk способен работать на высоте в 16 километров. При этом потолок рабочей высоты российского истребителя-перехватчика МиГ-31 составляет 21,5 километра.