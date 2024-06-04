В приграничных районах Харьковской области военнослужащие российской армии взяли в плен наемника ВС Украины из Франции. Момент взятия в плен французского наемника был опубликован в Телеграм-канале «РЕН ТВ».

На кадрах можно увидеть, как российские военнослужащие во время штурма окопов противника берут в плен французского наемника, одетого в форму вооруженных сил Украины. На рукаве у иностранного наемника ВСУ был шеврон с изображением флага Франции. Известно, что инцидент произошел в окрестностях села Липцы, расположенного в Харьковской области.

Напомним, что в отношении еще одного французского наемника по имени Куэста Хьюго Джулиан в ДНР было возбуждено уголовное дело по факту наемничества. Прокуратура ДНР направила материалы дела в суд. 32-летний гражданин Франции объявлен в международный розыск. Следствие установило, что француз принимал участие в боевых действиях на территории ДНР в период с июля 2022 по февраль 2024 года.