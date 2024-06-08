У пассажирского самолета Boeing авиакомпании Air Canada во время вылета из аэропорта в Торонто возникли проблемы с одним из двигателей. Очевидцы запечатлели на видео момент, когда сразу же после взлета двигатель самолета начинает испускать языки ярко-желтого пламени. Соответствующие кадры были опубликованы на портале издания New York Post.

Известно, что пассажирский рейс АС872, следовавший из Торонто в Париж, был вынужден совершить экстренную посадку сразу же после взлета из-за возникших проблем с одним из двигателей. Один из очевидцев происходящего, находившийся около здания аэропорта успел запечатлеть момент со взлетом горящего самолета на видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажирский самолет Boeing отрывается от взлетно-посадочной полосы. Сразу же после взлета из одного из его двигателей, расположенных на правом крыле, начинают вырываться огромные языки ярко-желтого пламени. При этом оператор выразил свои эмоции с помощью нецензурной лексики.