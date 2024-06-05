Военнослужащий российской армии получил осколочное ранение во время боя с украинскими штурмовиками и в одиночку уничтожил танк Т-64 ВС Украины в окрестностях Авдеевки. Кадры уничтожения украинской бронемашины российским солдатом во время последнего контрнаступления ВСУ были опубликованы авторами Телеграм-канала Mash.

«Максимально эпичное видео из-под Авдеевки, где солдат ВС РФ с осколочным ранением колена в одиночку уничтожил модернизированный танк Т-64 во время контрнаступления ВСУ», – пишут авторы Телеграм-канала.

Момент уничтожения украинского танка был запечатлен российским разведывательным беспилотником в районе авдеевских дач. Оператор БпЛА ВС РФ заметил передвижение танка Т-64 ВСУ по одной из улиц дачного поселка и передал информацию российскому бойцу. Раненый штурмовик из состава 114-й ОМСБР с позывным «Маркел» смог поразить украинскую бронемашину из РШГ, за что получил «Орден мужества».