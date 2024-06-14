В приграничных районах Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации продолжают создавать санитарную зону, чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ. Кадры ожесточенных боев публикуют журналисты телеканала RT.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как артиллеристы ВС РФ выбивают противника, засевшего в одном из главных укрепрайонов населенного пункта Волчанск – Агрегатного завода. Российская крупнокалиберная артиллерия ведет прицельный огонь по корпусам завода, а также по пятиэтажным и девятиэтажным многоквартирным домам, которые бойцы ВСУ превратили в огневые точки.

По словам оператора группы БПЛА «Варвар», входящего в состав спецназа «Ахмат» ВС РФ, Влада Андрице с позывным «Триколор», в Волчанске идут очень ожесточенные бои с применением всех видов вооружений: авиации, артиллерии, танков и FPV-дронов. Российский боец отметил, что на данном направлении сосредоточено большое количество личного состава и техники с обеих сторон.