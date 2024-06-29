В рамках Берлинского международного авиасалона (Berlin International Airshow – ILA), прошедшего в немецкой столице с 5 по 9 июня текущего года, был представлен инновационный санитарный беспилотник Anvilusthe Grille, предназначенный для эвакуации раненых с поля боя. Подробности о новинке в своем материале сообщают авторы Телеграм-канала «Беспилот».

«Мультиротор этот может нести полезную нагрузку 135 кг (видимо, более упитанным раненым не повезло) при взлетной массе почти 700 кг», – пишут авторы Телеграм-канала.

Санитарный беспилотный летательный аппарат оборудован электродвигателем, развивающим 326 лошадиных сил. Максимальная дальность полета немецкого беспилотника составляет 51 километр на высоте до 2,1 километра. При этом крейсерская скорость санитарного дрона составляет порядка 86 километров в час.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как двое военнослужащих перекладывают с носилок в капсулу дрона манекен, изображающий раненого бойца, с которым дрон поднимается в воздух для эвакуации в безопасное место.