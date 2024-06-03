В Сети были опубликованы кадры с похоронной церемонии Анастасии Заворотнюк. Прощание с известной актрисой проходило 1 июня под живую музыку. На похоронах присутствовали члены семьи Анастасии, коллеги, друзья и множество поклонников, пришедших проститься с любимой актрисой. Среди знаменитостей на прощании с артисткой были замечены Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым, Роман Костомаров, Лолита, Татьяна Тарасова и многие другие.

По православному обычаю сначала было проведено отпевание усопшей, которое состоялось в Покровском монастыре на Таганке. После прощальной церемонии тело Анастасии Заворотнюк предали земле на Троекуровском кладбище.

Анастасия Заворотнюк умела ночью 29 мая в хосписе на руках у своего супруга Петра Чернышева. На момент смерти знаменитости было 53 года. За две недели до кончины, состояние актрисы ухудшилось – она страдала от невыносимых болей. Поэтому близкие поместили ее в один из московских хосписов, где медперсонал мог ей давать обезболивающие препараты наркотического действия. Только таким образом можно было облегчить состояние умирающей артистки.

Артистка на протяжении пяти лет боролась со страшным болезнью – раком головного мозга. В 2019 году ей поставили диагноз гиобластома, после чего она перестала появляться на публике. Анастасия пыталась излечиться от этой ужасной болезни, но она оказалась сильнее. И актрисы не стало.