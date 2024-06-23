Кадры третьего по счету удара сверхмощной авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВС Украины в зоне проведения специальной военной операции были опубликованы авторами Телеграм-канала Fighterbomber.

«Очередное применение УМПК ФАБ-3000 М-54», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

Точные координаты места прилета российской авиабомбы неизвестны. Однако судя по опубликованным кадрам можно предположить, что позиции ВС Украины, уничтоженные ударом ФАБ-3000, располагались на окраине небольшого поселка.

Напомним, что первые кадры с использованием российской авиацией тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 были опубликованы в Сети 20-го июня. Сообщалось, что российская армия нанесла удар по позициям ВС Украины, расположенных в населенном пункте Липцы в Харьковской области. Через день появились кадры удара по месту временной дислокации украинских нацгвардейцев, расположенном в этом же населенном пункте.