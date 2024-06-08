Поклонники Леонардо ди Каприо заметили, что на протяжении последнего месяца возлюбленная актера Виттория Черетти на всех мероприятиях появляется в гордом одиночестве. На днях она опубликовала фото с отдыха, но и на них не нашлось места знаменитому голливудскому холостяку.

Практически сразу поклонники вспомнили и еще одну деталь – 7 июня Черетти отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 26 лет, а ди Каприо встречается только с теми девушками, которые не старше двадцати пяти.

Впервые ди Каприо заметили с Витторией как раз летом прошлого года в Каннах. Затем на Ибице папарации засняли их целующимися и стало понятно, что роман уже не скрыть. Черетти с актером появлялась на людях и в Лос-Анджелесе, однако в последний месяц она в одиночку посещает светские мероприятия.

Поклонники забили тревогу. Они подозревают, что ди Каприо бросил очередную возлюбленную, как только ей исполнилось 26 лет. Но подтверждений этому пока нет ни от одной из сторон.