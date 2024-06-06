После длительной борьбы с раком головного мозга скончалась известная российская актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла на 54-м году жизни. Все друзья и поклонники актрисы выразили свои соболезнования ее родным. Многие опубликовали соответствующие посты в социальных сетях.

Почтил память покойной артистки и фотограф Владимир Широков. Он опубликовал в соцсетях снимки Анастасии и Петра во время их отдыха на Сейшельских островах, сделанных в 2012 году. На снимках можно увидеть, насколько супруги были счастливы друг с другом. На фото пара гуляла по белоснежному песчаному берегу, держась за руки.

«Памяти Насти — наша съемка на Сейшелах 2012 года», – подписал Широков снимки.

Поклонники усопшей актрисы активно прокомментировали фотографии. Они восхитились красотой актрисы, ее легкостью и жизнерадостностью. Многие подчеркнули, что фотографу удалось передать неподдельные эмоции супругов, демонстрирующие их любовь и искренность.