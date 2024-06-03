В Ростовской области в населенном пункте Шахты произошла трагическая смерть школьницы. 13-летняя девочка отдыхала на даче у своей одноклассницы. Из-за сильной жары девочки решили принять душ, находящийся во дворе частного дома. Однако попытка искупаться закончилась мгновенной смертью, сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Отмечается, что душ, находящийся во дворе частного домовладения был оснащен электрическим водонагревателем. Во время купания девочка решила отрегулировать температуру на водонагревателе, но когда прикоснулась к нему, то получила разряд тока. Школьница скончалась на месте еще до прибытия службы скорой помощи.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти несовершеннолетней. По предварительной версии, водонагреватель являлся неисправным, поэтому произошло короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию, так как засунул в рот оголенный провод.