Портал Motor.ru рассказал о выставленном на продажу автомобиле Mercedes-Benz 450 SLC, который канцлер Германии Вилли Брандт подарил генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу.

В 1973 году машина стала собственностью сына министра внутренних дел СССР Николая Щелокова Игоря. При этом в России она перерегистрацию не проходила, на авто сохранились номера советского образца с белыми буквами и цифрами на черном фоне. Также имеется комплект документов о регистрации в Советском Союзе.

Автомобиль продается за 20 миллионов рублей. Он имеет совсем небольшой пробег, отделанный велюром салон находится в идеальном состоянии. Атмосферный двигатель V8 обладает мощностью в 225 «лошадок» и рабочим объемом 4,5 литра. В качестве коробки переда используется гидромеханический автомат на три ступени.