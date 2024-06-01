В России набирает популярность разновидность туризма, которая зародилась в Японии во время пандемии коронавируса. «МК» рассказал, что столь необычный отдых пока широко распространен лишь в частном секторе.

Терапевт Евгений Кулагин объяснил журналистам, что новая разновидность туризма основывается на результатах многочисленных исследований, проводимых медиками и учеными. Они показывают, что городские жители, особенно работающие в офисах, испытывают хронический дефицит сна.

Из-за этого они теряют работоспособность, поэтому сон-туризм является идеальным решением для отдыха. Все, что нужно для него – это качественные постельные принадлежности и ароматерапия. Отели и санатории, предлагающие подобный туризм, находятся на Кавказе, в заповедных зонах, парках, а также в старинных усадьбах.

Помимо сна, такие заведения предлагают целый комплекс дополнительных услуг, позволяющих расслабиться и избавиться от стресса. Также в Белокурихе и Кавказских Минводах есть санатории, направленные на лечение серьезных расстройств сна.