Самопровозглашенная «кормилица СССР» Лайма Вайкуле сообщила, что на ее фестивале «Рандеву» в Юрмале будет выступать «украинский букет красавиц». Российские пользователи отреагировали на это заявление с юмором.
На кадрах видео, появившихся в Сети, Вайкуле анонсирует приглашение украинских артисток. Среди них – Надя Дорофеева, которая раньше пела в дуэте «Время и Стекло», а также Настя Каменских – супруга «патриотичного» рэпера Потапа, который сейчас отдыхает на одном из экзотических курортов.
«Сбор беспризорных, лишившихся заработка в России», – написал под видео один из комменаторов.
Другой пользователь отметил, что на старости лет Вайкуле оказалась в достойном ее окружении.
«Старая про…ка теперь новых зазывает в свой бордель… Приедут покупатели, готовь товар на продажу!», – цитирует еще одного комментатора портал aif.ru.