Самопровозглашенная «кормилица СССР» Лайма Вайкуле сообщила, что на ее фестивале «Рандеву» в Юрмале будет выступать «украинский букет красавиц». Российские пользователи отреагировали на это заявление с юмором.

На кадрах видео, появившихся в Сети, Вайкуле анонсирует приглашение украинских артисток. Среди них – Надя Дорофеева, которая раньше пела в дуэте «Время и Стекло», а также Настя Каменских – супруга «патриотичного» рэпера Потапа, который сейчас отдыхает на одном из экзотических курортов.

«Сбор беспризорных, лишившихся заработка в России», – написал под видео один из комменаторов.

Другой пользователь отметил, что на старости лет Вайкуле оказалась в достойном ее окружении.