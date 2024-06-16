Разработчик систем Softlogic сообщил, что в России и Беларуси планируется активное развитие производства беспилотников, оснащенных камерами. Основной задачей таких дронов станет слежение за порядком на улицах населенных пунктов.

Как рассказал генеральный директор Softlogic Денис Логинов, данный комплекс устанавливается на беспилотники с целью произведения фиксации правонарушений, непосредственно во время полета дрона. Это станет актуальным решением проблемы выявления правонарушений со стороны физических и юридических лиц.

По мнению экспертов, данная разработка имеет две стороны медали. Помимо преимущества организации контроля за порядком на улицах есть опасение нарушения тайны частной жизни граждан и их персональных данных. Ведь введение подобных систем откроет большие возможности для мошенников, которые могут взломать систему для похищения необходимых данных того или иного лица. Затем эта информация может использоваться с целью шантажа.