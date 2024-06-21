Досрочное погашение кредита является отличным способом сэкономить деньги на процентах и избавиться от задолженности. Однако в дальнейшем оно может негативно повлиять на решения банков по новым займам, рассказала глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Она пояснила, что если в банке не предусмотрены штрафные санкции за досрочное погашение, клиенту ничего не угрожает. Он избавляется от долга и снижает выплаты по процентам, улучшая свою кредитную историю.

Однако стоит учитывать и потребности другой стороны. Выдавая кредит, банк намерен получить прибыль. Если клиент погашает задолженность досрочно, он не платит проценты. И тем самым лишает финансовое учреждение ожидаемого дохода.

На основании хорошей кредитной истории банк в следующий раз вряд ли откажет клиенту в кредите. Но решение все же остается за ним. И если заемщик постоянно погашает задолженности досрочно, ему могут перестать давать займы.